Бразильский штамм коронавируса выявлен в Якутии

Бразильский штамм коронавируса «гамма» в России обнаружен пока только в Якутии. Об этом сообщил гендиректор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, зарегистрировано несколько единичных случаев.

При этом, полагает специалист, распространение в России «гамма»-штамма маловероятно в силу широкой экспансии штамма «дельта», на который сейчас приходиться более 95% новых случаев Covid-19 в стране. «Вариант «дельта», который в подавляющем большинстве регионов заполонил все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать», – цитирует гендиректора «Вектора» ТАСС.

Максютов также заявил, что мутации коронавируса действительно ненамного снижают эффективность зарегистрированных в России вакцин, которые используют в своей основе первоначальный уханьский вариант. Он добавил, что все российские вакцины демонстрирует высокий уровень защиты против «дельта»-штамма.

Как сообщал «Новый День», ранее варианты коронавируса «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител. К вызывающим интерес также отнесли штаммы «лямбда» и «эпсилон». Однако их пока на территории России не обнаружили.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.07.21

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