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Четверг, 22 июля 2021, 12:37 мск

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В России выявили штамм коронавируса «гамма»

В России выявлены единичные случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса «гамма», он, как и «индийский» штамм «дельта», является более заразным. Об этом сообщили в научном центре Роспотребнадзора «Вектор».

Варианты вируса «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител, рассказали «Интерфаксу» в центре. К вызывающим интерес также отнесли штаммы «лямбда» и «эпсилон». Однако их пока на территории РФ не обнаружили.

Доминирующим во многих странах становится «индийский» вариант «дельта». «В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта «дельта» уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», – пояснили в «Векторе».

Ученые исследуют новые штаммы коронавируса по заданному алгоритму. Сначала определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. «Полный цикл исследований требует около двух месяцев», – сказали в центре.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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