На дельта-штамм приходится 95% случаев Covid-19 в России

Более 95% случаев коронавируса в России вызваны дельта-штаммом, заявил глава Центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Эта мутация Covid-19 преобладает в большинстве российских регионов.

«Варианты, которые мы детектируем в подавляющем большинстве, является штамм «Дельта»… Он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов», – цитируют специалиста «Известия».

Максютов спрогнозировал, что новые мутации Covid-19 будут образованы на основе дельта-штамма. Поэтому создателям вакцин стоит брать его за основу для новых препаратов, считает вирусолог. По его словам, российские вакцины способны всего за месяц изменить свой состав для борьбы с новыми мутациями коронавируса.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса из стран Европы, США и с Мальдив.

Эксперт объяснил трудности лечения дельта-варианта его стремительностью и новыми симптомами. Из-за этого приходится менять наработанные на уханьском штамме протоколы лечения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.07.21

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