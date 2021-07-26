Вирусолог объяснил трудности в лечении дельта-штамма Covid-19

Лечение дельта-варианта коронавируса создает сложности для врачей, потому что к нему не подходят отработанные на альфа-штамме протоколы. Чтобы определить разновидность Covid-19 нужно дополнительные тесты и время, а дельта-штамм действует очень быстро.

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов пояснил, что у «дельты» есть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это влияет на диагностику и вынуждает менять способы лечения.

«Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания… Врачи вынуждены менять лечение, отработанные протоколы хуже работают», – сказал он в интервью радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что много времени и средств уходит на определение самого штамма. Обычный ПЦР-тест не показывает, каким вариантом коронавируса заразился человек. Чтобы опознать штамм, нужно расшифровывать участки генома вируса.

«Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе… Это относительно хлопотно и дорого», – сказал Чепурнов.

Он добавил, что тест-системы можно настроить на определение штамма, но пока не все производители тестов «до этого дошли».

Напомним, ВОЗ предупредила о высокой заразность дельта-штамма коронавируса: до восьми зараженных от одного источника. Это среди прочего стало причиной третьей волны пандемии в мире.

Ученые признали, что эффективность вакцин от Covid-19 снижается при дельта-штамме. Производители заверили, что российский «Спутник V» содержит достаточно антител, чтобы оставаться действенным средством.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.07.21

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