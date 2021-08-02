Снова рост: в России выявили 23 508 случаев Covid-19 за сутки

За минувшие сутки число больных коронавирусом выросло на 23 508 человек в 84 регионах России. Накануне суточная заболеваемость составила 22 804 случая, то есть на 704 меньше.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 312 185 человек. За сутки зафиксировано 785 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 160 137 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ни одного случая коронавируса не зарегистрировали за 24 часа на Чукотке. Но не осталось ни одного региона, где суточная заболеваемость осталась бы ниже 10. В Ненецком АО выявили 12 новых больных, Магаданской области – 25, Еврейской АО – 39.

Тройку антилидеров традиционно составили Москва (3330 новых случаев Covid-19), Санкт-Петербург (1914) и Московская область (1596). Они же возглавляют список регионов, где выписали больше всего пациентов после коронавируса.

Заболеваемость остается высокой также в Нижегородской (541) и Свердловской областях (527).

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 14 893 человека. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 640 783 человек», – добавили в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки прирост заболевших коронавирусом в мире составил 465 384 случая. Всего на 2 августа зарегистрировали 198 335 731 случай Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.08.21

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