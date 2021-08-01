В России выявили еще более 22,8 тысячи больных коронавирусом

После трехдневного роста в России снизилась заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 22 804 случаев коронавируса в 85 регионах, что на тысячу меньше, чем днем ранее. При этом смертность все еще остается на высоком уровне. За последние 24 часа от последствий Covid-19 умерли 789 пациентов.

За все время пандемии в России зарегистрировали 6 288 677 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост составил 0,36%. Наименьший показатель в Москве (0,16%), Орловской области (0,2%) и Татарстане (0,21%).

По числу новых случаев инфицирования лидерство по-прежнему сохраняет Москва, где за сутки заболели 2 484 человека (накануне – 3 514). На втором месте – Санкт-Петербург (+1911), на третьем – Московская область (+1658). Замыкают пятерку антилидеров Нижегородская (+535) и Свердловская области (+520).

С 5 июля показатель суточной смертности превышает 700 человек. Всего от последствий Covid-19 в стране умерли 159 352 человека.

За последний день из больниц выписали 17 271 пациента, а за весь период успешно справились с болезнью 5 625 890 человек. Под наблюдением медиков остаются 1 237 194.

В мире число случаев коронавируса превысило 197,9 млн, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Жертвами пандемии стали 4,2 млн человек. Наибольшее число инфицированных выявили в США (34,9 млн), Индии (34,6 млн) и Бразилии (19,9 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.21

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