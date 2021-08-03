Выше 90% остается эффективность российских вакцин от новых штаммов Covid-19

Эффективность созданных в России вакцин от коронавируса при новых штаммах снижается незначительно. При штаммах «дельта» и «дельта-плюс» препараты все еще эффективны более чем на 90%, заявил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Эффективность вакцин все равно остается на уровне выше 90%... Поствакцинальные антитела весьма эффективно противостоят инфекциям «дельта» и «дельта плюс» вариантам», – сказал вирусолог в интервью «Интерфаксу».

Разработчики постоянно следят за тем, как меняется действие вакцин на разные мутации коронавируса. Чтобы справиться с дельта-штаммом, нужно больше антител, чем против альфа-варианта. Но в Российских вакцинах их достаточно.

«Все существующие и зарегистрированные на территории РФ вакцины эффективны против коронавируса, но требуется несколько большее количество антител. Антитела, которые вырабатываются в результате действия отечественных вакцин, эффективно работают», – добавил эксперт.

Семенов посоветовал россиянам быстрее привиться существующими препаратами. Ведь если придется менять вакцину под новый вирус или штамм, процедура регистрации займет время.

Как сообщал «Новый День», в Центре им. Гамалеи признали снижение эффективности их вакцины «Спутник V» против новых вариантов коронавируса. Снижение активности сывороток незначительное, около 2,6 раза.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.08.21

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