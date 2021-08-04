Попова назвала напряженной ситуацию с Covid-19 в России

В России сохраняется напряженная обстановка с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что есть движение к стабилизации.

«Она остается пока напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», – сказала Попова в интервью «Комсомольской правде».

Главная задача – привить максимальное число россиян. Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинация идет «гораздо активнее, чем месяц-полтора назад».

Напомним, 16 июля Анна Попова заявила, что ситуация в стране стабилизировалась, но в тот же день выявили рекордное число летальных исходов от коронавируса – 799. Аналогичные показатели суточной смертности были 24 и 29 июля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.08.21

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