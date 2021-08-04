«Не хватает достоверных данных...» В ЕС объяснили задержку в регистрации «Спутника V»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, с чем связана задержка с одобрением российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

По ее словам, у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) недостаточно достоверных данных о безопасности российского препарата.

«Вокруг «Спутника» стало тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы», – заявила фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Российская вакцина проходит процедуру экспертизы в ЕМА с 4 марта. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

Тем временем постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью «Известиям» обвинил Брюссель в политизации вопроса признания российских вакцин. «Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России», – сказал дипломат. Так он ответил на недавнее заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации ситуации с вакцинами.

Чижов при этом не исключил, что в блокировке «Спутника V» в Европе участвует фармакологическое лобби. «У меня, конечно, нет конкретных данных, но, объективно говоря, такой интерес имеет вполне логичное (хотя и сомнительное с точки зрения морали) обоснование», – отметил он.

Ранее Еврокомиссия признала прививочные сертификаты, выдаваемые в Сан-Марино. Напомним, что республика для вакцинации населения использовала «Спутник V». В то же время, как подчеркнули в Брюсселе, это не значит, что российский препарат признан в Европе. В Еврокомиссии заявили, что каждая страна – член Евросоюза сама должна решить вопрос с возможной отменой ограничений для людей, привитых вакцинами, не имеющими разрешения для использования в ЕС.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 04.08.21

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