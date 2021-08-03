ЕС признал прививочные сертификаты использовавшего «Спутник V» Сан-Марино

Еврокомиссия одобрила присоединение Сан-Марино к программе электронных сертификатов. Теперь документы о вакцинации этой страны действуют на всей территории Евросоюза. Большинство жителей Сан-Марино привились российской вакциной «Спутник V».

«Прививочный сертификат Сан-Марино теперь действителен на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны», – сообщил Российский фонд прямых инвестиций на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.

Решение было принято 30 июля, но известно о нем стало только сегодня.

Как сообщал «Новый День», Минздрав Сан-Марино одобрил применение российской вакцины от коронавируса еще в середине февраля. В мае власти страны объявили о нулевой заболеваемости и смертности в связи с массовой вакцинацией. Прививки поставили 50 тыс. человек, и 90% прививок были сделаны «Спутником V».

Напомним, ВОЗ и Европейское агентство по медикаментам до сих пор не одобрили для применения ни одну российскую вакцину. Москва ждет ответа с января, но организации ссылаются на недостаток данных.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 03.08.21

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