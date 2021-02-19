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Пятница, 19 февраля 2021, 15:12 мск

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Государство Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, российских препарат разрешили в 30 странах мира. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

На данный момент «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Республика Сан-Марино стала 30 страной, где разрешили к применению российский препарат.

«Вакцина «Спутник V» широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов», – цитирует РИА «Новости» генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее разработанную в России вакцину одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Москва, Зоя Осколкова

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