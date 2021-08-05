«ЭпиВакКорона» оказалась эффективна на 79%

Исследователи выявили иммунологическую эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на уровне 79%. Третий этап клинических испытаний прошел с участием 2999 добровольцев, пишут «Известия».

Врачи ввели 2253 пациентам «ЭпиВакКорону», 746 – плацебо. На 42-й день после прививки они подсчитали количество антитела IgG. У 79% привитых обнаружились эти антитела, то есть таков процент иммунологической эффективности вакцины.

При этом, у 40,9% добровольцев коэффициент позитивности был на уровне 10 и выше. У 21% выявили средний уровень антител (3,5-9,99), и у 15,3% – на уровне 1-3,49.

Специалисты призвали не путать иммунологическую эффективность с эпидемиологической, по которой определяют общий уровень действенности вакцины.

Как сообщал «Новый День», после двух первых этапов клинического испытания «ЭпиВакКороны» антитела к коронавирусу выработались у 100% добровольцев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.08.21

Американские гиганты бизнеса вводят обязательную вакцинацию своих сотрудников. / Глава Крыма обнаружил на полуострове сепаратистов и диверсантов. / В Крыму ухудшается ситуация со смертностью от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»