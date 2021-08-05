США отвергли призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от Covid-19

Власти США отвергли предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести мораторий на ревакцинацию от Covid-19 до конца сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает AFP. По ее словам, США могут обеспечить как ревакцинацию граждан, так и пожертвовать вакцины другим странам.

«Мы определенно считаем, что это неверный выбор, и мы можем сделать и то, и другое… Нам не нужно делать этот выбор», – заявила журналистам Псаки, отметив, что Вашингтон пожертвовал больше доз вакцин, чем любая другая страна.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что у Соединенных Штатов достаточно запасов вакцины в случае, если медицинские власти выступят с рекомендацией о ревакцинации части населения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в среду, что прекращение ревакцинации по крайней мере до конца сентября поможет уменьшить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами. И это, по его словам, позволит усилить борьбу с пандемией, унесшей жизни более 4,25 млн человек во всем мире.

«Мы не можем согласиться с тем, что страны, которые уже использовали большую часть глобальных поставок вакцин, используют еще больше вакцины, в то время как наиболее уязвимые люди в мире остаются незащищенными», – сказал руководитель ВОЗ, отметив, что мораторий поможет в достижении цели вакцинации не менее 10% населения каждой страны к концу сентября.

Согласно подсчетам AFP, на сегодняшний день во всем мире было введено не менее 4,27 миллиарда доз. В странах, отнесенных Всемирным банком к категории стран с высоким уровнем дохода, была введена 101 доза на 100 человек, но в 29 странах с самым низким уровнем дохода эта цифра снижается до 1,7 дозы на 100 человек.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 05.08.21

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