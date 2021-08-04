Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса: богатым странам нужно поделиться препаратами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его данным, богатые страны уже перевыполнили план по вакцинации, а в бедных – не справляются с коронавирусом из-за нехватки препаратов.

«В конце мая я призвал к глобальной поддержке «спринта к сентябрю», чтобы дать возможность каждой стране вакцинировать не менее 10% своего населения к концу сентября. Сейчас мы более чем на полпути к установленной дате, но мы не идем по правильному пути. Когда я объявил об этом испытании в мае, страны с высоким уровнем доходов вводили около 50 доз на каждые 100 человек. С тех пор это число увеличилось вдвое. Страны с высоким уровнем доходов в настоящее время вводят почти 100 доз на каждые 100 человек. Между тем, страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия поставок», – отметил глава ВОЗ.

По его мнению, нужно перенаправить большую часть препаратов для вакцинации из государств с высоким уровнем доходов в страны с низким уровнем жизни. «ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны. Для этого нам нужно сотрудничество всех, особенно горстки стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин», – подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ также обратил внимание, что двадцатка крупнейших стран мира (G20) призвана сыграть жизненно важную роль, поскольку именно в эти государства являются самым большими производителями, потребителями и донорами вакцин против COVID-19. «Не будет преувеличением сказать, что ход пандемии зависит от руководства стран G20. Через месяц министры здравоохранения G20 встретятся перед саммитом G20 в октябре. Я призываю их взять на себя конкретные обязательства по поддержке глобальных целей ВОЗ по вакцинации», – заключил Гебрейесус.

Женева, Мария Соколова

Женева. Другие новости 04.08.21

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