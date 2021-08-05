Названа продолжительность острого периода Covid-19

Острый период заболевания коронавирусом длится около 11 дней. В это время больной может заражать других людей, рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Они отметила, что у некоторых людей время острого заболевания может растянуться почти на месяц.

«Длительность острого периода инфекции Covid-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса – 11 дней», – цитирует эпидемиолога РИА «Новости».

Плоскирева напомнила, что восстановление после коронавируса может занимать до нескольких месяцев. Этот срок зависит от возраста, хронических заболеваний и того, насколько тяжелой формой Covid-19 человек переболел.

По данным Роспотребнадзора, характеристики для дельта-штамма немного другие. Максимальный инкубационный период у него остался 14 дней, но часто это вариант проявляется раньше. А его заразность выросла в 2-2,5 раза по сравнению с уханьским вариантом. То есть за острый период больной дельта-штаммом может заразить большее число людей, чем больной с альфа-штаммом.

Напомним, ученые нашли новый маркер, позволяющий прогнозировать сосудистые осложнения у больных коронавирусом. В остром периоде у них сильно повышен эндотелин-1.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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