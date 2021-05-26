Российские врачи выявили новый признак осложнений при коронавирусе

У пациентов с коронавирусом выявили новый признак, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов. Открытие поможет предупредить развитие осложнений.

«У пациентов в остром периоде Covid-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новый маркер обнаружили сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского. У тех пациентов, чьи показатели по данному анализу были наиболее высоки, состояние здоровья в последующие дни резко ухудшалось.

При этом после курса успешной терапии у выздоровевших в большинстве случаев показатели были уже в пределах нормы. «Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.05.21

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