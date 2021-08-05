В России суточный прирост заражений коронавирусом снова превысил 23 тысячи

В России за минувшие сутки выявлено 23 120 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Суточный прирост заболевших вновь превысил отметку в 23 тысячи. Днем ранее было зарегистрировано 22 589 новых случаев Covid-19. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 6 379 904.

В лидерах по количеству заболевших за сутки остаются Москва (+3227), Санкт-Петербург (+1911), Подмосковье (+1287), Нижегородская (+552) и Свердловская (+515) обла

Минимальные темпы прироста суточной заболеваемости отмечены в Москве и Татарстане – 0,21%, а также в Орловской области – 0,22% и в Республике Алтай – 0,23%.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 794 смертей от коронавируса (накануне – 790). Общее число жертв ковида выросло до 162 509.

Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (+68), Санкт-Петербурге (45) и в Краснодарском крае (33).

По данным Роспотребнадзора, за минувший день в стране проведено 489 тыс. лабораторных исследований на новый коронавируса, а за все время пандемии – свыше 167,4 млн. Под медицинским наблюдением остаются 1 258 236 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной, но отметила, что есть движение к стабилизации эпидпроцесса. Главной задачей она назвала вакцинацию максимального числа жителей РФ.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в России привито 37 млн человек, из них 3 млн вакцинированы за последнюю неделю. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.21

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