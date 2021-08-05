Глава Минздрава РФ назвал регионы с худшей ситуацией по коронавирусу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перечислил российские регионы, где складывается тревожная ситуация по коронавирусу, отмечается заметный рост числа заболевших.

По его словам, по количеству больных наибольшую тревогу сегодня вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области, а также Краснодарский край. Об этом глава Минздрава заявил в ходе совещания президента России с правительством.

Впрочем, как отметил Мурашко, в целом по России ситуация с коронавирусом стабилизируется. «Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», – сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что замедление наблюдается за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Также министр рассказал, что в больницах находятся около 196 тыс. пациентов с Covid-19 или подозрением на него. Состояние около 11% из них врачи оценивают как тяжелое, уточнил он.

Всего в стране развернуто около 234 тыс. коек для пациентов с ковидом.

По словам Мурашко, общее количество заболевших коронавирусом сегодня составляет 915 тыс. человек, 78% из них лечатся амбулаторно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.21

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