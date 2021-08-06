ВОЗ: в мире начался опасный период борьбы с Covid-19

Послабление антиковидных ограничений в одних странах и проблемы с вакцинацией в других ставят под угрозу достижения в борьбе с пандемией. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал опасной ситуацию с Covid-19 в мире.

«Мир вошел в период реальной опасности. С трудом завоеванные успехи, которых мы добились, теряются. Системы здравоохранения во многих странах перегружены, потому что из-за роста числа больных не хватает жизненно важных средств и препаратов», – сказал глава ВОЗ во время брифинга. Стенограмма его речи опубликована на сайте организации.

По данным ВОЗ, дельта-штамм распространился уже на 132 страны. Но заболеваемость растет не только из-за его повышенной заразности. Этому способствуют участившиеся социальные контакты, непоследовательные меры в здравоохранении и «несправедливая вакцинация».

Как сообщал «Новый День», ВОЗ призвала запретить повторную вакцинацию от коронавируса, чтобы перенаправить препараты в странах, где прививку не получили даже люди из групп риска.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 05.08.21

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