Почти на пике: 792 смерти от Covid-19 за сутки в России

Суточная смертность больных коронавирусом в России остается близка к пиковым значениям. За последние 24 часа в России умерли 792 пациентов с Covid-19. Во всех регионах выявили новые случаи заражения, всего по стране их 22 660 за сутки.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 402 564 человека. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По-прежнему самый большой суточный прирост больных в Москве – 2583. В пятерке антилидеров также Санкт-Петербург (+1909 за сутки), Подмосковье (+1394), Нижегородская (+546) и Свердловская (+524) области.

На 6 августа в стране не осталось регионов, где за сутки выявили бы менее 10 новых случаев Covid-19. Меньше всего новых больных в Ненецком АО – 14. А вот Чукотка удвоила свой показатель по сравнению с предыдущим днем – 15 заболевших против семи накануне. А Магаданской области 29 новых случаев, в Еврейской АО – 39.

Еще в 13 регионах выявили от 50 до 100 новых больных, в 30 – до 200 больных.

За последние сутки в связи с выздоровлением выписан 20 141 человек, за весь период выздоровели 5 720 353 пациента.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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