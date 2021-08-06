ВОЗ выступила против ограничения поездок за границу для непривитых от Covid-19

Прививка от коронавируса не должна быть условием для поездок за рубеж, напомнил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тарик Яшаревич. Неравномерное распределение вакцины в мире делает это условие несправедливым.
Яшаревич отметил, что подобное правило для путешествий может стать «еще одним пунктом дискриминации». И не только для тех, кто сознательно отказывается от прививки, но и для людей, у которых просто нет доступа к вакцине.
«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», – сказал представитель ВОЗ (цитата по ТАСС).
Вместе с тем Яшаревич поддержал введение системы цифровых сертификатов и подключение к ней стран, не входящих в Евросоюз.
Как сообщал «Новый День», ВОЗ призвала развитые страны отказаться от ревакцинации в пользу бедных государств, которым не хватает вакцины даже для групп риска.
Женева, Наталья Рязанова
Женева. Другие новости 06.08.21
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