ВОЗ выступила против ограничения поездок за границу для непривитых от Covid-19

Прививка от коронавируса не должна быть условием для поездок за рубеж, напомнил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тарик Яшаревич. Неравномерное распределение вакцины в мире делает это условие несправедливым.

Яшаревич отметил, что подобное правило для путешествий может стать «еще одним пунктом дискриминации». И не только для тех, кто сознательно отказывается от прививки, но и для людей, у которых просто нет доступа к вакцине.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», – сказал представитель ВОЗ (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Яшаревич поддержал введение системы цифровых сертификатов и подключение к ней стран, не входящих в Евросоюз.

Как сообщал «Новый День», ВОЗ призвала развитые страны отказаться от ревакцинации в пользу бедных государств, которым не хватает вакцины даже для групп риска.

Женева, Наталья Рязанова

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