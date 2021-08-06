Попова: больные Covid-19 россияне распространяют вирус через родственников

Многие больные коронавирусом заражаются в семьях, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Один заболевший может передать вирус остальным родным, которые не привиты.

Распространите Covid-19 в таких «семейных очагах» заболевания можно остановить вакцинацией.

«Человек, который заболел, приходит в семью, а в семье значит нет иммунных людей, они не привиты. И получается семейный очаг. Если б семья была привита, распространения бы не было», – сказала Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора предупредила россиян, что нужно соблюдать все защитные меры и дома, и на отдыхе. Это и вакцинация должно помочь школам безопасно начать учебный год.

«Иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало учебного года», – добавила Попова.

Как сообщал «Новый День», глава Роспотребнадзора оценила ситуацию в стране с коронавирусом как напряженную, но с предпосылками к стабилизации.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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