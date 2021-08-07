Один суперраспространитель Covid-19 может заразить до 1,5 тысячи человек

Некоторые люди передают коронавирус не двум-трем другим, как обычно, а десяткам и даже сотням человек. Самым большим числом заразившихся Covid-19 от одного человека стало 1,5 тыс. случаев, рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

При альфа-штамме один больной может заразить двух-трех человек, при варианте «дельта» – пять-шесть. Но в некоторых случаях человек без маски, не соблюдающий социальную дистанцию, может передать Covid-19 десятку человек. Сам он при этом может не болеть или чувствовать небольшое недомогание.

«Максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не надевает маску, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», – цитирует Семенова ТАСС.

По его словам, такие граждане вносят «достаточно великий» вклад в распространение коронавируса.

«В России случай суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», – добавил вирусолог.

Напомним, ВОЗ предостерегла власти от послабления антиковидных ограничений в связи с проблемами вакцинации в ряде государств. По мнению специалистов, мир вступил в опасный период, когда число заболевших растет и достижения в борьбе с пандемией стираются.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

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