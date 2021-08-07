Заболеваемость Covid-19 в России снижается на фоне высокой смертности

За минувшие сутки в России выявили 22 320 новых случаев коронавируса. За то же период в стране зарегистрировали 793 летальных исхода пациентов с Covid-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения зафиксировали во всех регионах. Общее число больных коронавирусом достигло 6 424 884 человек, общее число летальных исходов – 164 094.

Самый большой суточный прирост больных в Москве – 2235, Санкт-Петербурге – 1904, Подмосковье – 1455. А также в Нижегородской (551) и Свердловской (520) областях.

Меньше всего новых случаев Covid-19 выявили за сутки в Ненецком АО – 12, на Чукотке – 17, в Магаданской области – 30, в Еврейской АО – 38, в Республике Алтай – 49. Лишь в этих регионах суточная заболеваемость составила менее 50 человек.

«За последние сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 19 485 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 739 838 человек», – рассказали в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», среди переносчиков коронавируса существуют суперраспространители – люди, которые могут заражать десятки и сотни человек. Обычно коронавирус от одного больного передается двум-трем людям, в случае с дельта-штаммом – пяти-шести.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.08.21

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