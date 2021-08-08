В России выявили 22 866 новых случаев Covid-19 за сутки

За последние сутки в России еще 22 320 человек заболели коронавирусом. Новые инфицированные зарегистрированы во всех регионах. Общее число больных Covid-19 достигло 6 447 750 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Показатель на 546 человек вырос по сравнению с предыдущим днем (22320 новых больных). А вот суточная смертность немного снизилась: 787 летальных исходов против 793 накануне. За весь период пандемии в России от коронавируса скончался 164 881 человек.

За сутки больше всего новых случаев выявили в Москве (+2761), Санкт-Петербурге (+1907), Подмосковье (+1527), Нижегородской (+543) и Свердловской (+514) областях.

Третий день во всех регионах суточный прирост составляет более 10 случаев. Меньше всего новых больных Covid-19 зарегистрированы в Ненецком АО – 14, на Чукотке – 15, в Магаданской области – 30, в Еврейской АО – 42. На пятое место передвинулся Татарстан с 50 новыми случаями, а в Республике Алтай суточный прирост увеличился до 53 больных против 49 накануне.

Полностью выздоровели от коронавируса 19 485 человек за сутки, за все время – 5 739 838 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.08.21

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