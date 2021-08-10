Эксперт: постковидный синдром грозит каждому пятому среди молодежи

Постковидный синдром – частое явление среди тех, кто переболел коронавирусом, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков. Это состояние развивается у каждого пятого молодого пациента.

«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет – каждый второй», – заявил эксперт в эфире «Вести FM».

По сути, синдром – это отсроченные осложнения после Covid-19. Проявляться они могут по-разному, от потери обоняния до инсульта и поражения органов, которые приходится удалять. Первые признаки – человек не может выдержать физические нагрузки, которые раньше были нормой. Не может подняться на пятый этаж или долго выполнять тяжелую работу.

У молодежи синдром чаще всего проявляется заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Это опасно тем, что молодые люди почти не обращают внимания на недомогания, пока не становится поздно.

«Молодые люди, когда идут активно заниматься спортом после коронавируса, теряют сознание, происходит головокружение. Это может быть чревато, можно удариться, а можно попасть под машину, где-то упасть в метро или во время занятий спортом», – пояснил Тимаков.

Врач посоветовал как минимум месяц дать организму отдохнуть после болезни. Потом постепенно повышать нагрузки и воздержаться от путешествий: даже взлет и посадка самолета, смена климата могут плохо сказаться на самочувствии.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил о тяжелых осложнениях у трети детей, перенесших коронавирус. Это могут быть поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.08.21

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