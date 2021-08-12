Вакцина Pfizer эффективна против дельта-штамма на 42%

Американские ученые оценили эффективность вакцин Pfizer и Moderna при дельта-штамме коронавируса. Препарат компании Moderna сохранил действенность на 76%, а Pfizer – на 42%, следует из опубликованного на MedRxiv исследования.

Специалисты с января по июль отслеживали состояние около 180 тыс. человек, получивших прививку от Covid-19. Они изучили, как меняется эффективность препаратов со временем и с учетом дельта-варианта коронавируса. Против первоначального штамма SARS-CoV-2 эффективность Moderna составляла 86%, Pfizer – 76%.

Ученые отметили, что частота инфекций больше в группе привитых Moderna, а число госпитализаций примерно одинаково. Исследователи пришли к выводу, что препарат Moderna примерно вдвое снижает риск заразиться Covid-19 после вакцинации по сравнению с Pfizer.

Как сообщал «Новый День», созданные в России вакцины от коронавируса показывают эффективность более 90% при штаммах «дельта» и «дельта-плюс».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.08.21

В России установлен антирекорд по умершим от коронавируса за сутки. / Кипр исключил Сербию из «зеленого списка» ковид-безопасных стран. / Ковидные показатели в Крыму снова идут в рост. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»