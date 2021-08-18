Диетолог посоветовала после Covid-19 есть специи и ограничить овощи

Переболевшим Covid-19 нужно изменить питание и соблюдать легкую диету, посоветовала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Из рациона лучше исключить полуфабрикаты и готовить на пару.

«Полезна после болезни еда на пару, запеченное мясо, рыба. Овощи и фрукты важны, но их лучше есть до четырех часов вечера в ограниченном количестве – пару кусочков», – рассказала диетолог в беседе с Inforeactor.

Во время готовки стоит добавлять специи. Многие из них положительно действуют на иммунитет, например, куркума. Во время болезни и после лучше отказаться от напитков с кофеином и энергетиков. Их можно заменить водой с лимоном и травяными напитками.

Для поднятия иммунитета Писарева посоветовала готовить шоты из йогурта и специй. Коктейли получили свое название за то, что выпиваются за один глоток. Одного шота в день достаточно для эффекта.

«В мензурке разводится куркума, кориандр, черный перец. В умеренных количествах. Полезен будет после Covid-19 напиток с ламинарией: можно разводить его с жидкостью или кокосовой водой», – поделилась рецептом специалист.

Помогут иммунитету и богатые антиоксидантами продукты: морковь, чеснок, лук.

Напомним, врачи посоветовали больным коронавирусом отказаться от соленых продуктов и алкоголя, чтобы не нарушать водно-солевой баланс в организме.

Москва, Наталья Рязанова

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