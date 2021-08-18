Эксперт обещал «настоятельные рекомендации» привиться для школьников

Власти не будут вводить обязательную вакцинацию для учеников школ. Но детям с хроническими заболеваниями «настоятельно рекомендуют» привиться от коронавируса, заявил директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидемическим показаниям», – цитирует эпидемиолога ТАСС.

Он уверен, что никто не заставит школьников делать прививку от коронавируса. Но она будет «настоятельна рекомендована». В остальном действия школьников и родителей будут зависеть от уровня заболеваемости в регионе.

«Будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидемической ситуации», – добавил Горелов.

Напомним, в большинстве регионов анонсировали начало учебного года в обычном режиме. Власти пока не планируют вводить дистанционное обучение.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.08.21

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