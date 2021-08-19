Появился вариант «Спутника V» для дельта-штамма Covid-19

Центр им.Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под дельта-штамм коронавируса. Но специалисты не уверены, что она будет более эффективна по сравнению с существующими препаратами.

«Уже есть сделанная конструкция вакцины… Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», – сказал руководитель центра Александр Гинцбург в беседе в «Интерфаксом».

Он отметил, что причина нынешней высокой смертности больных Covid-19 в быстром действии варианта «дельта». Инфекционный процесс при этом штамме занимает 4-5 дней, а не 2-3 недели. Иммунитет непривитого человека вырабатывает защитные антитела от 10 до 14 дней.

«Иммунная система наша с вами с другими вариантами коронавируса успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», – пояснил Гинцбург.

Ученый допустил, что появятся новые штаммы Covid-19, но оценить их опасность невозможно даже теоретически. «Никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю», – добавил глава Центра им.Гамалеи.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, эффективность созданных в России вакцин от коронавируса при новых штаммах сохраняется более чем на 90%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.08.21

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