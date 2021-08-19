В России снова выявили более 21 тысячи новых больных Covid-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 058 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Число летальных исходов у пациентов с Covid-19 продолжает снижаться – 791 за 24 часа.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлен 6 684 531 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 173 700 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи Covid-19 выявили во всех регионах РФ. Москва снова заняла первое место в антирейтинге по числу новых случаев за сутки. Там выявили 2142 больных, в Санкт-Петербурге – 1563, в Подмосковье – 949. Пятерку антилидеров замыкают Свердловская (511 случаев) и Нижегородская (501) области.

В регионах с традиционно низким приростом новых случаев коронавируса число выявленных больных продолжает расти. В Ненецком АО зарегистрировали 14 больны за сутки, на Чукотке – 15, в Магаданской области – 37.

«За последние сутки в связи с выздоровлением выписаны 24 017 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 963 054 человек», – добавили в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», три предыдущих дня в России выявляли менее 21 тыс. новых случаев коронавирусом. Число летальных исходов составило 799 за сутки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.08.21

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