Режим ЧС из-за Covid-19 введен еще в семи префектурах Японии

Власти Японии распространили режим ЧС уже на 13 префектур из-за заболеваемости коронавируса. Новый режим введен в регионах Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока, передает телеканал NHK.

Режим будет действовать по 12 сентября включительно. Жителям рекомендовали реже выходить из дома и не посещать места, в которых наблюдается скопление людей.

Еще в десяти префектурах ввели режим квази-ЧС. До 12 сентября он будет действовать в регионах Мияги, Яманаси, Тояма, Гифу, Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ и Кагосима.

По данным местных властей, 19 августа в Японии выявили рекордные 25 тыс. случаев Covid-19. О пиковом приросте больных сообщили 22 префектуры. 1765 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Японии остается пиковой несколько недель. 12 августа рекордом были 18 882 новых случаев. Многие специалисты связывают рост заболеваемости с проведением Олимпиады. До проведения Игр группа активистов настаивала на их отмене из-за риска распространения Covid-19.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 20.08.21

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