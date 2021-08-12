В Японии вторые сутки подряд выявляют рекордное число инфицированных

В Японии два дня подряд число заражений коронавирусом бьет рекорд. В правительстве назвали ситуацию в системе здравоохранения критической. Об этом сообщает телеканал NHK.

За прошедшие сутки в Японии выявили 18 882 новых случая заражения Covid-19. Это на 3 тысячи больше, чем днем ранее, и максимальный показатель за все время пандемии. От последствий заражения за последние 24 часа скончались 24 пациента с коронавирусом.

Наибольшее число инфицированных (почти 5 тысяч) выявлены в Токио. Более 200 человек с Covid-19 в столичных больницах находятся в тяжелом состоянии. Глава правительственной экспертной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса Сигэру Оми заявил, что ситуация в системе здравоохранения Японии сейчас критическая.

За весь период в стране выявили свыше 1 млн инфицированных. Более 15 тысяч заболевших Covid-19 в Японии умерли. В Токио действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа прошла без зрителей.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 12.08.21

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