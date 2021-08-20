Турция ввела новые ограничения из-за Covid-19

Власти Турции объявили о новых ограничениях из-за низкой доли граждан, привившихся от коронавируса. Для снижения риска распространения Covid-19 в развлекательные заведения будут впускать только с отрицательным ПЦР-тестом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях 19 августа, сообщили Reuters. Непривитые посетители смогут пройти в кинотеатры или концертные залы только с отрицательным ПЦР-тестом.

Дополнительные меры коснутся также учителей и учащихся после начала учебного года. Непривитые школьники и педагоги должны будут сдавать тест на Covid-19 дважды в неделю.

Как сообщал «Новый День», в конце июля ситуация с коронавирусом в Турции вышла из-под контроля. Ежедневный прирост больных достиг уровня 14 000. К середине августа в Турции первым компонентом привились 43 млн жителей.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 20.08.21

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