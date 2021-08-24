Разработчик «КовиВака» создает вакцину для дельта-штамма Covid-19

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма коронавируса. Директор центра Айдар Ишмухаметов призвал не ждать появления новых препаратов и прививаться существующими вакцинами.
Специалисты центра взяли вариант «дельта» за основу препарата, который поможет вырабатывать антитела к новому доминирующему штамму Covid-19. Это будет новый препарат, а не «доработанный» для другой мутации.
«Делаем все подготовительные этапы, чтобы сделать новую вакцину. Вместо предыдущего альфа-штамма в этой вакцине будет присутствовать дельта-штамм. Это может быть комбинация, может быть комплексная вакцина», – рассказал Ишмухаметов в эфире «России-24».
Он призвал россиян вакцинироваться теми препаратами, которые уже существуют.
«Ни в коем случае ждать ничего не надо, надо использовать те вакцины, которые существуют на сегодняшний день, потому что процесс создания новой вакцины займет какое-то время», – пояснил ученый.
Ранее Центр Чумакова выпустил в гражданский оборот вакцину «КовиВак».
Напомним, Центр им.Гамалеи модифицировал свою вакцину «Спутник V» под дельта-штамм коронавируса. Но специалисты не гарантировали ее большую эффективность по сравнению с существующими препаратами.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 24.08.21
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