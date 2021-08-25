Лечение больных Covid-19 за год подорожало на 20 тысяч рублей

Лечение одного пациента от коронавирусной инфекции в 2021 году обходится государству в 135,4 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом, стоимость госпитализации увеличилась на 20 тыс. рублей, пишет РБК.

В 2020 году из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на одного больного Covid-19 выделяли 115 тыс.

За первые шесть месяцев на больных с коронавирусом уже потратили 218 млрд рублей. 208,8 млрд из этих денег ушли на оплату лечения в стационаре. На второе полугодие в бюджете запланировано 111 млрд рублей, следует из данных Счетной палаты. Минздрав РФ спрогнозировал еще 3,9 млн случаев заражения коронавирусом до конца года.

Напомним, суточный прирост новых больных Covid-19 в России становится все меньше после пика в конце июля. Так, 24 августа суточная заболеваемость составила мене 19 тыс., но число летальных исходов за сутки остается на грани пиковых – около 800 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.08.21

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