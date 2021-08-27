Пульмонолог объяснил смертность от Covid-19 самолечением и проблемами с сосудами

Многие больные коронавирусом поздно обращаются к медикам и попадают сразу в «красную зону». Врачам приходится применять сложные методы лечения, которые не всегда успевают сработать, рассказал академик, директор НИИ Пульмонологии Александр Чучалин.

Он назвал четыре причины высокой смертности при снижении числа новых случаев Covid-19. Первой стало самолечение, которым многие занимаются до 10-12 дней, позволяя вирусу захватывать организм.

«Развивается так называемый второй критический день. Они поступают уже в интенсивную терапию, «в красную зону» с синдромом «черного легкого» и требуют сложных методов лечения», – цитирует академика «Интерфакс».

Приводят к росту смертности множественные тромбы, вызываемые коронавирусом. Третий фактор – заболевания сердца, сосудов головного мозга, «исходное поражение» внутренних органов. Четвертая причина – острая буллезная болезнь легких, при которых нарушается газообмен в легких и образуются воздушные пузыри.

Чучалин напомнил, что много патологий возникает у граждан уже после острой стадии, во время постковидного синдрома. Эти случаи тоже включают в статистику смертей из-за коронавируса.

«Сейчас медики предпринимают попытки все это осмыслить и проанализировать. Но все же в центре всех этих трагических событий стоит в первую очередь поражение мелких сосудов», – подвел итог академик.

Как сообщал «Новый День», 26 августа в России зарегистрировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки – 820 случаев. За весь период в стране умерли 179 243 человека.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.08.21

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