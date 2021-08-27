Cмертность от коронавируса в РФ вновь упала ниже уровня 800 человек в сутки

В России за минувший день коронавирус выявили у 19 509 человек во всех регионах (накануне – 19 630), сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. За сутки зарегистрировано 798 смертей от Covid-19. Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 6 844 049. За все время пандемии скончался 180 041 заболевший коронавирусом.

Накануне оперативный штаб сообщил о рекордной суточной смертности – 820 летальных исходов.

Пятерка регионов с самым большим суточным приростом заражений не изменилась. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+1509), Санкт-Петербурге (+1395), Подмосковье (+786), а также в Свердловской (+528) и Ростовской (+488) областях.

При этом наименьшие темпы прироста заболеваемости регистрируются в Москве, Бурятии и в Республике Алтай.

За сутки полностью выздоровели 19 217 пациентов, а общее число выздоровевших выросло до 6 112 035.

По числу новых смертей от Covid-19 по-прежнему лидирует Москва, где за вчерашний день зафиксирован 51 летальный случай. В Петербурге число жертв инфекции увеличилось на 33, в Краснодарском крае и в Свердловской области – на 32 в каждом из регионов. В Пермском крае за сутки скончались 32 пациента.

В мире на сегодняшний день выявлено более 214,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались свыше 4,47 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость наблюдается в США – более 38,3 млн заразившихся, Индии (свыше 32,6 млн), Бразилии (более 20,67 млн). Россия по этому показателю находится на четвертом месте в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.08.21

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