Власти выделили медикам 8 млрд рублей за прививочную кампанию

Правительство РФ выплатит медицинским работникам 7,8 млрд рублей за участие в вакцинации от коронавируса. Деньги на стимулирующие выплаты выделят из резервного фонда.

«Выделить бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву РФ на обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Из этой же суммы Минздрав сможет выплатить компенсации работникам, которые не сходили в отпуск, и оплатить отпуска.

Напомним, правительство Красноярского края вернуло стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Выплаты начислят с 1 июля и будут выплачивать в течение трех месяцев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.08.21

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