Красноярские власти вернули медикам выплаты за работу в «красной зоне»

Правительство Красноярского края восстановило стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

«На заседании краевого правительства внесли изменения в приказ по выплатам нашим краевым медицинским работникам. Врачи, медсестры, бригады скорой помощи и все работники, кто находится на передовой борьбы с ковидом, вновь будут получать краевую выплату за свой нелегкий труд. Выплаты будут начислены с 1 июля», – сообщил Усс на своей странице в Instagram.

Дополнительные деньги медики будут получать в течение трех месяцев. Не исключается и возможность продления стимулирующей меры, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и нагрузки на систему здравоохранения.

В Красноярском крае зарегистрировали более 89 тысяч случаев коронавируса. Более 4,3 тысячи ковид-пациентов скончались. Накануне в регионе зафиксировали 485 заразившихся. Край находится на шестом месте среди российских субъектов по суточному приросту больных Covid-19.

Красноярский край, Зоя Осколкова

Красноярский край. Другие новости 28.07.21

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