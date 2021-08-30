В России – минимальное число новых случаев Covid-19 с конца июня

За минувший день в России зарегистрировано 18 325 новых случаев коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Это на 5% меньше, чем накануне, когда оперштаб сообщил о 19 286 заболевших. Суточный прирост заболеваемости оказался минимальным с 23 июня. Тогда было выявлено 17 594 случаев заражения ковидом. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 6 901 152.

Пятерку регионов – лидеров по числу новых заболевших по-прежнему возглавляет Москва, где за сутки инфекцию нашли у 1424 человек. За столицей следуют Московская область, где заболели 858 человек, и Санкт-Петербург с 549 заразившимися. Надо отметить, что в Северной столице выявили почти в 2,5 раза меньше заболевших, чем днем ранее (1318). Высокий суточный прирост заболевших продолжают регистрировать в Свердловской (+520) и Ростовской (+482) областях.

За день зафиксировано 792 новые смерти от коронавируса. Четвертый день подряд показатель суточной смертности оказалась меньше 800 летальных случаев. Всего с начала пандемии в России от Covid-19 скончались 182 429 пациентов.

Выздоровели за сутки 14 180 человек, за весь период эпидемии – 6 162 430.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия закончится в 2022 году при условии вакцинации не менее 70% всех людей на Земле.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

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