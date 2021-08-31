Словакия прекратила использовать российскую вакцину «Спутник V»

Власти Словакии остановят вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» 1 сентября. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что Словакия использовала всю поставленную в страну вакцину.

31 августа – последний день, когда словаки могут привиться российским препаратом, сообщили в национальном Минздраве. Властям пришлось останавливать запись на вакцинацию 30 июня на фоне разногласий в руководстве страны из-за применения «Спутника V». Всего с 7 июня вакцинировались 10,5 тыс. человек, 8,1 тыс. граждан записались на вторую дозу препарата.

Россия не планирует новые поставки вакцины в Словакию, а весь полученный препарат за границей уже израсходовали, заявили в РФПИ.

«Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются. Против вакцины «Спутник V» в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны», – цитирует сообщение ТАСС.

По данным фонда, качество и эффективность доставленного в Словакию препарата из России были подтверждены в венгерской лаборатории, имеющей сертификат ЕС.

Напомним, Венгрия с 2022 года намерена производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Власти назвали прививочную кампанию с препаратом из России самой успешной в ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

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