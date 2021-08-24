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Вторник, 24 августа 2021, 14:51 мск

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Венгрия готова начать производство российской вакцины от коронавируса

Венгрия с 2022 года готова начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Без вакцины «Спутник V» мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V». Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», – цитирует венгерского министра РИА «Новости».

Сийярто пояснил, что таким образом будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. «Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок», – сказал он.

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