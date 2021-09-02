В России прекратят производство «ЭпиВакКороны»

Центр «Вектор» откажется от производства вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал против коронавируса. В массовое производство запустят новый препарат, который проще выпускать.

Производство зарегистрированной недавно «ЭпиВакКороны-Н» идет по более простой технологии. Но в итоге получается такой же надежный препарат, заверили в центре.

«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». У них немного отличается только технология, ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», – цитирует РИА «Новости» замглавы центра Татьяну Непомнящих.

Новый препарат будут выпускать под товарным знаком AURORA-CoV.

Напомним, пятая вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона-Н» одобрена Минздравом РФ 26 августа. Процедура регистрации нового препарата заняла около двух месяцев.

По данным портала Gogov.ru, на 2 сентября в России полностью привились от коронавируса 37,365 млн человек. 44,055 россиян получили только одну дозу вакцины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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