Суточная заболеваемость Covid-19 в России растет третий день подряд

За минувшие сутки в России выявили 18 985 новых больных коронавирусом. Показатель растет третий день подряд: суточный прирост накануне составил 18 368 случаев.

Число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось, но остается ниже зарегистрированного пика. Суточная смертность среди пациентов с Covid-19 на 2 сентября составила 798 человек.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлены 6 956 318 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 184 812 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Москва вновь вышла на первое место по числу новых случаев Covid-19 – 1964 больных за сутки. В Санкт-Петербурге за тот же период выявили 1330 новых случаев, в Подмосковье – 614, Свердловской области – 515, в Ростовской – 475.

Рейтинг регионов по числу выздоравливающих выглядит иначе, за исключением тройки лидеров. В столице выписали в связи с излечением 1686 человек, в Петербурге – 1296, в Московской области – 1230. Замыкают пятерку Республика Коми (692) и Иркутская область (609).

В целом по России после выздоровления выписаны 18 669 пациентов с Covid-19. Общее число победивших коронавирус в России достигло 6 218 048 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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