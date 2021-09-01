В России выявили еще 18,3 тыс. заболевших коронавирусом

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России вновь поднялся выше 18 тысяч после резкого снижения накануне, когда выявили 17 813 инфицированных. Всего в стране за время пандемии Covid-19 обнаружили у 6 937 333 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией, за сутки подтверждено 18 368 случаев коронавируса в 85 регионах. В 1260 случаях у заболевших не было симптомов.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Санкт-Петербурге – 1312. На втором месте по приросту больных – Москва (+1229). Затем идут Подмосковье (+543), Свердловская (+518) и Ростовская (+479) области. Надо отметить, что Северная столица в третий раз за август обходит Москву по числу выявленных заболевших ковидом за сутки и попадает на первое место в стране по суточному приросту заражений. Подобные ситуации ранее фиксировались 10 и 18 августа.

Коронавирус в регионах РФ на 01.09

В то же время суточная смертность от ковида остается близкой к рекордным показателям – за 24 часа зарегистрировано 790 летальных исходов. За весь период жертвами инфекции стали 184 014 человек.

Полностью выздоровели 6 199 379 пациентов с коронавирусом, из них покинули больницы за минувший день 18 325 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 224 607.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.21

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