Заболеваемость Covid-19 растет в восьми регионах России

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в восьми регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Еще в 47 субъектах заболеваемость становится все ниже благодаря привитому населению.

«Восемь субъектов всего в стадии роста, 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз», – рассказала главный санитарный врач РФ в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Специалисты Роспотребнадзора отметили прямую зависимость числа вакцинированных граждан и количества больных коронавирусом. Суточная заболеваемость быстрее снижается в регионах, где более 60% взрослых жителей сделали прививку от Covid-19.

«Темпы снижения значительно интенсивнее, чем в тех регионах, где меньше половины взрослого населения привито. А если еще меньше 30% там ситуация совсем не хороша», – добавила Попова.

По ее словам, в России несколько субъектов, где прививку сделали менее трети жителей. При этом, почти 70% педагогов в российских школах и немного меньше в вузах прошли вакцинацию.

Роспотребнадзор ожидает четвертую волну коронавируса осенью, когда все трудовые коллективы соберутся вместе после отпусков. Попова отметила, что специалисты готовятся к росту заболевших не только Covid-19, но и гриппом. Она призвала россиян прививаться от обоих вирусов, но с разницей между прививками в один месяц.

Как сообщал «Новый День», суточная заболеваемость в России растет уже три дня подряд. На 2 сентября зарегистрировали 18 985 новых случаев коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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