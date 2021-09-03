В России назвали сроки взаимного признания вакцин между странами

Взаимное признание вакцин от коронавируса между странами может произойти до конца текущего года. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на марафоне «Новое знание» на полях ВЭФ.

По его словам, это случится, когда страны поймут, что нельзя идти на поводу у крупных фармацевтических производителей, которые пытаются не допустить одобрения других вакцин. И оценят, насколько важно «принимать вакцинные сертификаты, чтобы восстанавливать путешествия, восстанавливать нормальную жизнь» (цитата по ТАСС).

Дмитриев заявил, что у него нет никакого сомнения, что «в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах, и они будут взаимозаменяемыми».

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса – «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Накануне сообщалось, что центр «Вектор» откажется от производства вакцины «ЭпиВакКорона» и запустит в массовое производство новый препарат «ЭпиВакКорона-Н», который проще выпускать.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 03.09.21

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