Врачи вылечили от коронавируса 111-летнюю грузинку

Врачи Республиканской больницы Тбилиси выписали 111-летнюю женщину после выздоровления от коронавируса. Пациентка лечилась вместе с 80-летним сыном, который остается под наблюдением врачей.

«Она выполняла все указания врачей. Была очень мотивирована, чтобы выздороветь и полностью прошла курс лечения. Сегодня пациентку выписали», – цитирует представителя больницы «Эхо Кавказа».

В больнице женщина лежала вместе с 80-летним сыном. Мужчина остается под наблюдением врачей, но идет на поправку.

Леонила Гваджава родилась в 1910 году и работала учителем географии в школе города Чхороцку, регион Самегрело. У долгожительницы двое детей, семь внуков, десять правнуков и четыре праправнука.

Напомним, в начале августа в Ивановской области выписалась из больницы выздоровевшая от Covid-19 пациентка, которой исполнился 101 год.

Тбилиси, Наталья Рязанова

Тбилиси. Другие новости 06.09.21

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