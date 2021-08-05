Российские врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

Медики Ивановской области вылечили от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

«Вчера был такой интересный случай. Из кардиодиспансера выписали женщину в возрасте 101 года, которая успешно прошла в этой клинике лечение от новой коронавирусной инфекции», – сказал Фокин.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай в России, когда долгожители, которые, как правило, находятся в группе риска из-за преклонного возраста, успешно справляются с коронавирусом.

В июне сообщалось о 101-летней жительнице Бурятии, которая вылечилась от Covid-19. Из больницы бабушку встречали 10 внуков, 21 правнук и один праправнук. В феврале из Самарской городской больницы №8 выписали пациентку в возрасте 100 лет.

Иваново, Зоя Осколкова

Иваново. Другие новости 05.08.21

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